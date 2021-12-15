«الزراعة»: توفير السلع الغذائية واللحوم بـ120 جنيها فى 30 منفذا

قال الدكتور مسعد قطب، رئيس الإدارة المركزية للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم توفير اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية عبر 30 منفذا على مستوى الجمهورية بتخفيضات 20% عن سعر السوق وبجودة عالية وتخضع لمراقبة والمواصفات القياسية من خلال معهد تكنولوجيا الأغذية ووزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.

وقال قطب، في تصريحات لـ"الدستور"، إن المنافذ موزعة على منطقة الدقي ومركز البحوث الزراعية ومناطق عدة في الجيزة السادس من أكتوبر والقاهرة خاصة مناطق المعادي والسلام و١٥ مايو، جنوب وشمال سيناء والقليوبية، والعديد من المحافظات لتوزيع منتجات المعاهد البحثية، وتستهدف هذه المنافذ المواطنين من محدودي الدخل لتوفير المنتجات والسلع الاستراتيجية والسكر والزيت والعسل والخضروات والفاكهة، مشيرا إلى أن أسعار كيلو عسل النحل يتراوح سعره من 25 جنيها إلى 150 جنيها حسب الجودة.

وأضاف قطب أنه يتم عرض اللحوم الكندوز البلدية بـ130 جنيها للكيلو في جميع منافذ الزراعة المحمية وأمام وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، كما سيتم عرض لحوم مجمدة ومبردة بالتنسيق مع منافذ جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مشيرا إلى أن إدارة المحميات تحاول الحد من الفاقد في تسويق الخضروات والفاكهة التي يتم بيعها في المنافذ من خلال تنشيط عمليات التسويق واستهداف الفئات الأقل دخلا وليس الأسعار المبالغ فيها بالسوبر ماركت والهايبرات الكبيرة

وكان قد أكد الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، أن تربية عجول الأبقار والأغنام والجاموس والخراف في مزارع قطاع الإنتاج، تُطبق معايير جودة عالية تتمثل في توفير أعلاف مطابقة للمواصفات البيطرية التي يضعها خبراء القطاع من بيطريين ومربين، ويتم التغذية وفق نظام غذائي خاص يحقق مصلحة المواطنين في تصفية لحوم عالية، إضافة لخضوعها لمنظومة بيطرية تعتمد على التنسيق بين القطاع ومركز البحوث الزراعية للإشراف البيطري على جميع الأضاحي المطروحة بمنافذ القطاع.