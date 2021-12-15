الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب طعنه مُسِن بالعجوزة

سكين
سكين

تباشر النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة شروع مسن في قتل شاب بطعنة نافذة بالبطن بسبب وقوفه أمام منزله بالعجوزة، وقررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين شخصين، وإصابة أحدهما بطعنة نافذة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة شاب 17 عامًا بطعنة نافذة بالبطن، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه نشبت بينه وبين مسن مشاجرة بسبب وقوفه أمام منزله، واستهل المتهم زجاجة وطعن به المجني عليه.

النيابة العامة في الجيزة طعنة نافذة بالبطن شاب غرفة النجدة اصابة مشاجرة

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