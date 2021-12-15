الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تواجه خيَّالا بفيديو «الألفاظ الخادشة» المتداول عبر «فيسبوك»

ضبط شخص
ضبط شخص

تواجه النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، خيالًا بفيديو يظهر فيه يسب مواطن بألفاظ خادشة خلال تصوير فتاة أجنبية نفسها بمنطقة الأهرام منذ أربعة أعوام.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متضمنا، قيام إحدى السائحات الأجانب بتصوير نفسها بالمنطقة الأثرية بالهرم، ويظهر خلاله أحد الأشخاص، وهو يسب آخر بألفاظ تخدش الحياء العام.

وبتكثيف الجهود والاستعانة بالتقنيات الحديثة؛ أمكن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه يعمل “خيَّال” مقيم بالهرم في الجيزة.

وبضبط المذكور، ومواجهته قرر أنه في غضون عام 2017، وحال اصطحابه لإحدى السائحات بالمنطقة المشار إليها؛ سبه أحد الأشخاص "خيال" لتسببه فى ازدحام الطريق، وإعاقة مرور الدواب، وأضاف أنه لم يتخذ ضده أي إجراء قانوني آنذاك؛ فاتخذت الإجراءات القانونية.

النيابة العامة في الجيزة خيالا اربعة أعوام فتاة اجنبية وزارة الداخلية السائحات

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وائل لطفي

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