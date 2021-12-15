الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 3546 شابا و3647 شهادة قياس مهارة بالجيزة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، بتعيين 3546 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 18029 راغب عمل، وتوفير 700  فرصة عمل.

وأوضح الوزير، أنه تم استخراج 1649 شهادة قياس مستوى المهارة، و1998 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية، بإنجازاتها عن شهر نوفمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 77 منشأة، وعمل 6 حملات عادية ونوعية، وإعادة التفتيش 121 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 68 محضراً، وعمل 44 ندوة توعية للعاملين.

 أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 274 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 209 محضراً عمالياً، وبحث 21 شكوى. 

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع 15 منحة زواج بـ 45 ألف جنيه، و 52 منحة مولود بإجمالي 104 آلاف جنيه، و6 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 12 ألف جنيه، وصرف خدمات طبية لـ73 عاملا وعمل 12 عملية جراحية لـ 12 عاملا.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 85 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 20 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 751 شكوى عمالية ( فصل - مطالب )، تم تسوية 45 شكوى منها ودياً، وإحالة 138 شكوى للمحكمة العمالية، و65 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 104 شكوى، و399 ما زالت تحت البحث والدراسة .  

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وائل لطفي

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