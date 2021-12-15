الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار فعاليات مبادرة «لا للأسواق العشوائية» ببورفؤاد

فعاليات مبادرة لا
فعاليات مبادرة لا للأسواق العشوائية

تابع اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، استمرار فعاليات مبادرة «لا للأسواق العشوائية» والتي تستهدف مقاطعة الشراء من الأسواق العشوائية المتواجدة بشوارع المدينة وأسفل المساكن والباعة الجائلين، وشراء المنتجات من السوق الحضاري بالمدينة.

وبدأ مجلس المدينة بدفع العاملين الذهاب إلى السوق الحضاري بالمدينة بعد إنتهاء كل يوم عمل، عن طريق سيارات الحي، وشراء المستلزمات اليومية من الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك، وذلك في رسالة واضحة برفض المجلس للأسواق العشوائية والباعة الجائلين، حفاظًا علي الوجه الحضاري لبورفؤاد. 

من جانبه، طالب اللواء محمد عامر، موظفي مجلس المدينة، بأن يكونوا قدوة للمواطنين وأن يقاطعوا الشراء من الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، ويقدموا النصيحة لغيرهم من المواطنين للقضاء على الظاهرة، وأكد أن الهدف الرئيسي هو مواجهة خطر الأسواق العشوائية والحفاظ على البيئة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بمدينة بورفؤاد. 

السوق الحضاري بمدينة بورفؤاد، يضم 72 محلاً متعدد الأنشطة، بينهم 18 محلاً لبيع الأسماك و20 محلاً للفاكهة و20 آخرين للخضراوات و4 محلات لبيع اللحوم والدواجن، بجانب نقطة لشرطة المرافق، وأخرى لإدارة الاشغالات للحفاظ الأمن والأمان واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، هذا بجانب شوايتين أحدهما للحوم والدواجن وأخرى لشوى الأسماك وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين داخل السوق الذي يعد من الأسواق النموذجية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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