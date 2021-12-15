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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم الأربعاء

خضروات
خضروات

شهدت أسعار الخضراوات، اليوم الأربعاء 15-12-2021، تباينا لمعظم أنواع الخضراوات لدى التجار بسوق الجملة في سوق العبور.

 أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم

  • سعر الطماطم بين 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص).
  • سعر البطاطس 2.:5 جنيهات (شوال).
  • سعر الملوخية بين 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).
  • سعر البطاطا من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال- قفص).
  • سعر الباذنجان الرومي من 2 : 3.5 جنيه للكيلو (شوال- كرتونة- قفص).
  • سعر الباذنجان الأبيض من 1.5 : 3.25 جنيه للكيلو (شوال- قفص).
  • أسعار البنجر بين 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).
  • سعر البصل من 2 : 3.25 جنيه للكيلو (شوال).
  • سعر الباذنجان البلدى من 1.5 : 3.25 جنيه للكيلو (شوال- كرتونة).
  • سعر جزر دون عروش من 2 : 3.5 جنيهات للكيلو (شوال).
  • سعر الكوسة من 3.5 : 5 جنيه للكيلو (قفص).
  • سعر الكرنب 2.5 جنيه للكيلو (الواحدة 3 كيلو).
  • سعر الخيار بلدي بين 2.5 :4.5 جنيه للكيلو (شوال 55 كيلو).
  • سعر الخيار صوب بين 3 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو).
  • سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3 : 6 جنيه للكيلو (قفص- شوال).
  • سعر الفلفل الوان من سعر 11:7جنبة للكيلو (قفص)
  • سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو).
  • سعر القلقاس بين 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال).
  • سعر القثاء 3.5 جنيه للكيلو (مقطف خوص- قفص).
  • سعر السبانخ من 3: 4جنيهات للكيلو (قفص).
  • سعر البسلة من 7:4جنيه سعر الكيلو (شوال)
  • سعر البطاطامن 1.5:3سعر الكيلو (شوال -قفص)
  • سعر الفاصوليا من 4 : 6 جنيهات للكيلو (شوال- تكنا بلاستيك).
  • سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات الوحدة (الرابطة 3 كيلو).
  • سعر البامية من 6: 9 جنيهات للكيلو (مقطف خوص).
  • أسعار الخس من 5 : 10 جنيهات للكيلو (الرابطة 3 كيلو).
  • سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).
  • سعر البسلة من 8 : 14 جنيهاً للكيلو (شوال).
  • سعر الفلفل الألوان من7 : 11 جنيهاً للكيلو ( قفص).
  • سعر زيتون تفاحي بين 15 : 25 جنيهاً للكيلو (شوال- قفص- تكنا بلاستيك).
  • زيتون عزيزي لكويد بين 15 : 25 جنيهاً للكيلو (شوال- قفص- تكنا بلاستيك).
  • أسعار الثوم من 18 : 22 جنيهاً للكيلو (شوال- كرتونة).
  • كسبرة 50 جنيهاً للكيلو (100 رابطة).
  • جرجير 50 جنيهاً للكيلو (100 رابطة).
  • شبت 50 جنيهاً للكيلو (100 رابطة).
  • بقدونس 50 جنيهاً للكيلو (100 رابطة).
  • سعر اللفت من 1 : 1.5 جنيه للكيلو (شوال).

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