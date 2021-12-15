حبس 3 تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

أمرت النيابة العامة في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، حبس 3 عاطلين كونوا تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكنت مباحث مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 3 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، وبحوزتهم سلاح نارى وهيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من ورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركزى شرطة "بركة السبع - منوف" بالمنوفية ،بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من المتهمين حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبحوزة أحدهما سلاح نارى (فرد محلى - طلقة لذات العيار)، وبالكشف عن الدراجة النارية تبين أنها مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شبين الكوم، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأضافوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة مركز شرطة بركة السبع وبدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، باستخدام السلاح المضبوط .

كما أرشدا عن المسروقات داخل مخزن خاص بالمتهم الثالث بالقرية محل سكنه وباستهداف المخزن أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار 150 جرام لمخدر الهيروين مبلغ مالى 4 دراجات نارية مستولى عليها)، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.