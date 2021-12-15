«التيك توك جننه».. حكاية سيدة خلعت زوجها لرفضه العمل وتصوير فيديوهات هابطة (فيديو)

تقدمت سيدة ثلاثينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى تطالب فيها بخلع زوجها، وذلك لقيامه بترك عمله واتجاهه للتمثيل ونشر محتوى حياتنا الأسرية خلال فيديوهات على تطبيق تيك توك.

وقالت "نهاد .ع": تزوجت منذ 10 سنوات، وكان عمري 19 سنة، وأثمر زواجى عن إنجاب 3 أطفال جميعهم فى المراحل التعليمية.

بعد إنجاب أول طفل لنا قررت البحث عن عمل لأساعد زوجى فى مصاريف المنزل، وذلك بسبب الخصومات الكثيرة الذى يأخذها بسبب غياباته الدائمة وتأخره عن العمل.

فكنت مثل أى زوجة مصرية لا تريد خراب المنزل وكنت دائما أنصحه بالاهتمام بعمله لكن بلا جدوى.

وتابعت الزوجة: استمرت الحياة بيننا برغم الخلافات والمشاكل الكثيرة التى واجهتها معه فكان دائم التعدى على بالضرب أنا وأطفالى وتقييدنا بالحبال ويمنعنى من الذهاب لعملى وبعد أيام يعود مرة أخرى ويعتذر ويطلب منى أن أنسى ما حدث، وبرغم ذلك لم يتعظ فهو فى غضبه كأنه وحش بشرى حتى كرههه أولاده.

وأضافت نهاد: مع تطور السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية قام بعمل حساب على موقع التيك توك ويقوم بتصوير كل أحداث حياتنا في فيديوهات وينشرها عليه متخيلا بأنه سيربح منه أموالا كثيرة .

كل أقاربنا وأصدقائنا رفضوا أفعاله وخصوصا أننا فى أغلب الأوقات لم نكن نعلم بأنه يقوم بتصويرنا، وقام بالتصوير فى جهة عمله ما يحدث بينه وبين زملاءه وعندما علم صاحب العمل قام بطرده وطلب منه تقديم استقالته.

طلبت منه تقديم اعتذار لصاحب العمل وترك هذه الفيديوهات نهائيا لكن بلا جدوى، وشعرت بأنه أصبح سعيد بطرده من العمل والتفرغ لعمل فيديوهاته السيئة التى ليس لها معنى وليست مجزية ماديا.

وأضافت نهاد: استمرينا بهذا الوضع لمدة شهور وأنا أطلب منه البحث عن عمل لكنه يرفض ويقول بأنه سيتجه للتمثيل، ومنذ فترة وهو يبحث عن المنتجين والمخرجين ليعطوه دور فى أى مسلسل لكن بلا جدوى وعندما شاهده أكثر من شخص قال له بأنك لا تنفع فى التمثيل لكنه أصر على خراب البيت وتركه والبحث وراء الهراء وبعد عذاب استمر لشهرين قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لخلعه وحررت ضده دعاوى نفقة لإجباره على الإنفاق على أطفاله.