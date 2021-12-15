لأول مرة.. السعودية تُدشن مصحفًا إلكترونيًا بطريقة «برايل»

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين، الذي يمكنهم من قراءة القرآن الكريم وتدبره وتفسيره بيسر وسهوله، بلغة "برايل".

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية- أن الجهاز يشجع المكفوفين على قراءة القرآن الكريم وتوطيد علاقتهم به، لافتًا إلى أن مثل هذا المشروع يسهل على الكفيف قراءة القرآن الكريم وتدبره.

وأفاد بأن المصحف الجديد يتميز بخاصية تحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونيًا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد، من خلال تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي.

وكانت دشنت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، مبادرة الحجر الأسود الافتراضى والتى أطلقتها وكالة شؤون المعارض والمتاحف ممثلةً فى الإدارة العامة للمعارض الرقمية، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، وتهدف المبادرة إلى استخدام الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التى تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقى.



وأكد الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الاثنين الماضي، خلال تدشينه للمبادرة العمل على إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس وحتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين، وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى جميع أنحاء العالم من خلال العالم الافتراضي وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق.

وذكر الشيخ السديس أن الحرمين الشريفين يمتلكان مكانز دينية وتاريخية عظيمة، يجب العمل على رقمنتها وإيصالها للجميع، في ظل ما يوفر من إمكانيات ودعم سخي من قيادتنا الرشيدة.