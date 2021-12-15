29 وفاة و3370 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تايلاند

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3370 حالة إصابة و29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم عن الوزارة قولها إن هناك 4557 مريضا خرجوا من المستشفيات، أمس الثلاثاء، بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و178 ألفا و276 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة 21 ألفا و260 حالة منذ بدء الجائحة .

كما تستعد تايلاند لتوزيع 54 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا العام المقبل، على الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على ثلاث جرعات، وذلك بحسب ما ذكرته الهيئة المعنية بالوضع الوبائي في البلاد.

لقاحات فيروس كورونا في تايلاند اليوم

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الـ54 مليون جرعة التي سوف يتم توزيعها كجرعة رابعة، تأتي ضمن خطة الحكومة لتوزيع 120 مليون جرعة العام المقبل، تتضمن 41 مليون جرعة ثالثة و5 ملايين جرعة للأطفال الذين يبلغون من العمر أقل من 12 عامًا.

كما تتضمن الجرعات أيضا 1.5 مليون جرعة تعزيزية لمن تعافوا من الفيروس و 1.2 مليون جرعة للأفراد الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد.

وتستهدف الهيئة تطعيم ما لايقل عن 80% من السكان في تايلاند العام المقبل.

وتتوقع تايلاند أن يبلغ عدد الجرعات الموزعة 100 مليون جرعة بحلول 20 ديسمبر الجاري.

وقد قامت تايلاند حتى الآن بتوزيع 4ر97 مليون جرعة.

وحصل 69.3 % على جرعة واحدة على اللقاح و 2ر60% على جرعتي اللقاح و 5.5 % حصلوا على ثلاث جرعات من اللقاح.

وقد وافقت الهيئة اليوم على إقامة فعاليات واحتفالات بمناسبة العام الجديد، وذلك ضمن خطة البلاد لاعادة فتح قطاع السياحة.