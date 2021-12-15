28 وفاة و4472 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى كندا



سجلت كندا 4472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 28حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و854 ألفا و234 إصابة، والوفيات إلى 30ألفا و22 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 63 مليونا و587 ألفا و721 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وكانت ألغت الحكومة الكندية المتطلبات التي تفرض على المسافرين من 10 دول في جنوب إفريقيا إجراء اختبارات البوليميراز المتسلسل الجزيئي المعروف اختصارا بـ"بي سي آر"، في دولة ثالثة قبل العودة إلى كندا، وذلك عقب مواجهة ضغوط من الأطباء والركاب ومنظمة الصحة العالمية لإلغاء تلك المتطلبات.

وقالت الحكومة الكندية إن الإعفاء سارى المفعول حتى السابع من يناير من العام المقبل، وسينطبق على جميع الرحلات غير المباشرة المغادرة من جنوب إفريقيا إلى كندا.

ولم يطرأ أي تغيير على الحظر الذي تفرضه كندا على جميع المسافرين الأجانب من 10 دول أفريقية.

وسنت كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى حظر سفر خاص بأفريقيا حتى مع اكتشاف متحور أوميكرون في أكثر من 50 دولة حول العالم. لكن قلة من الدول فرضت قيودا على أوميكرون مماثلة لمتطلبات كندا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه نماذج "كوفيد-19" التي أعلنتها وكالة الصحة العامة الكندية أن عدد حالات الإصابة قد يرتفع بصورة حادة في البلاد خلال الأسابيع المقبلة.