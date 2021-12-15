الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «خطة النواب» تناقش الحساب الختامي لـ«2020-2021» في 3 اجتماعات

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، 3 اجتماعات، اليوم الأربعاء، وذلك لاستئناف مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2020-2021.

وتأتي اجتماعات اللجنة بالترتيب كالآتي:

1-  مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2020/2021.

2- مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي 2020/2021. 

3-  مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 2020/2021.

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها الأخير، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب فخري الفقي الحساب الختامي هيئة قناة السويس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

طقس بارد وأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء

وزير البترول: وضع استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين

فريق «بحوث الصحراء» يتفقد المناطق البدوية وسدود الأمطار في مطروح

«يرى بنور الله».. أول ميكانيكي سيارات كفيف في بني سويف (فيديو)

8.4% نموًا في إيرادات الدولة بنهاية أكتوبر الماضي

وزير الاتصالات إلى إستونيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشرع فى تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟