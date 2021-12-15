الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«نيكاراجوا»ذ تلغي اتفاقاتها التجارية مع تايوان

جريدة الدستور

ألغى برلمان نيكاراجوا، أمس الثلاثاء، اتفاقًا تجاريًا واتفاقيات أخرى مع تايوان بعد أسبوع من قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزيرة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وذكر الموقع الإخباري "إل 19 ديجيتال" أن البرلمان الذي يهيمن عليه أنصار الرئيس دانيال أورتيغا، وافق بأغلبية ثمانين صوتا مقابل 92 على اقتراح الحكومة "تعليق وإلغاء" كل اتفاق أو وثيقة قانونية مع تايوان قبل التاسع من ديسمبر.

وفي الاقتراح المقدم إلى النواب، أكدت الحكومة أن نيكاراجوا "تعترف في العالم بصين واحدة، وبأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية".

ويأتي إلغاء هذه الاتفاقات بعد أسبوع من قطع ماناغوا علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، وإعادتها العلاقات مع الصين في قرار انتقدته الولايات المتحدة.

وقالت العضو في المجلس التشريعي اليمينية أزوسينا كاستيو إنها "قلقة" بشأن مستقبل العلاقات التجارية المحمية باتفاق وقع في 2016.

وسمح هذا الاتفاق التجاري لصادرات نيكاراجوا مثل القهوة والسكر والمأكولات البحرية ولحوم البقر، بدخول الجزيرة برسوم جمركية تفضيلية.

وبلغت قيمة صادرات نيكاراغوا إلى تايوان 82,8 مليون دولار في 2020 أي ثمانية أضعاف ما كانت عليه في 2007.

وقالت كاستيو إن "كل هذه التجارة سيعاد توجيهها إلى الصين و(ستتضاعف) في حجمها، لكن سيتعين علينا معرفة ما إذا كانت البلاد لديها القدرة على تلبية هذا الطلب".

وتتعلق الاتفاقات الأخرى التي ألغيت بالإعفاءات من التأشيرات والتعاون التقني والرحلات الجوية والاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية وعقد قرض لمشروع ري في غرب نيكاراغوا.

وكانت تلقت نيكاراجوا 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكوفيد، بعد ثلاثة أيام على قطع علاقاتها مع تايوان لصالح بكين في خطوة أثارت انتقادات من جانب الولايات المتحدة.

ووصل وفد نيكاراجوا الذي سافر إلى الصين لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع بكين، بقيادة رافاييل و لوريانو أورتيجا، نجلَي الرئيس دانييل أورتيجا، إلى ماناجوا على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الصينيّة، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسميّة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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