الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تتبنى قيودًا «فضفاضة» لمكافحة «كورونا» رغم تسجيل إصابات بـ«أوميكرون»

جريدة الدستور

 تحتفظ الفلبين بثاني أكثر القيود تساهلا على الحركة في العاصمة مانيلا خلال عطلة عيد الميلاد (كريسماس)، وسط تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالرغم من اكتشاف أولى
حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في البلاد.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أمين مجلس الوزراء، كارلو نوجراليس، القول في إفادة تليفزيونية اليوم الأربعاء إن الدولة الواقعة في جنوب شرق أسيا سوف توضع بأكملها تحت مستوى التأهب الثاني في الفترة من 16 إلى 31 ديسمبر.
ووفقا لهذا المستوى من التأهب، يمكن أن تعمل المطاعم ذات القاعات الداخلية المغطاة وصالات اللياقة البدنية ودور السينما بنصف طاقتها، بينما يمكن العمل بطاقة 70% في الأماكن المفتوحة.
وبعد الإعلان عن القيود بوقت قصير، قالت وزارة الصحة إنها اكتشفت إصابة بمتحور أوميكرون لفلبيني عائد من اليابان ومواطن نيجيري عائد من بلده الأصلي. ويخضع الشخصان للعزل مع تتبع مخالطيهم.
ويعزز الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الجهود لدعم التعافي الاقتصادي من الوباء، مع تراجع تفشي الفيروس في الأسابيع الماضية. ورفعت الحكومة توقعاتها للنمو لهذا العام إلى ما يتراوح مابين 5% و 5ر5%، كما تتوقع النمو بوتيرة سريعة تصل إلى 9% في عام .2022
وانخفض عدد الإصابات اليومية بكورونا في الفلبين إلى أقل من ألف حالة في الأسابيع الماضية، ما سمح للحكومة بتخفيف القيود على الأطفال والسفر المحلي.

وكانت قالت وزارة الصحة الفلبينية إنها رصدت متحورًا من (كوفيد-19) مختلفًا، في مسافر وافد من جنوب إفريقيا وسط حالة تأهب بشأن المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار.
وأوضحت الوزارة، أن المسافر وصل إلى البلاد في الـ16 من شهر نوفمبر الماضي، وأجرى اختبارات طبية في الـ21 من الشهر ذاته، ولا يزال وضعه الحالي "قيد التحقق".
وأكدت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير- في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية - أن المتحور غير مثير للقلق ولا للاهتمام، وكان قد ظهر في نتائج الرصد الحيوي الصادرة لمركز "الجينوم" الفلبيني للأبحاث أول أمس.

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