كولومبيا: مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات حول هجوم مطار كوكوتا

أعلنت السلطات الكولومبية عن مكافأة مالية تصل إلى 25 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن الهجوم الذي استهدف مطار مدينة كوكوتا الحدودية الكولومبية أمس، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع، دييجو مولانو، ألقى بالمسئولية في هذا الهجوم على جماعات "إرهابية" تعمل في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة وتقع على الحدود مع فنزويلا، وهي مركز للتجارة والهجرة.

وأفادت الشرطة بأن الانفجار الأول وقع في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي عندما حاول شخص يحمل متفجرات تسلق السياج الذي يفصل مدرج المطار عن أحد أحياء المدينة، فيما أسفر الانفجار عن مصرع منفذ الهجوم على الفور.

وبعد حوالي ساعة، وقع انفجار ثان بينما كانت الشرطة تفتش طردا كان قد ترك في المنطقة، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد فرقة مكافحة المتفجرات التابعة للشرطة.

وأصبحت كوكوتا، عاصمة إقليم نورتي دي سانتاندير الذي يقع على الحدود مع فنزويلا، المركز الجديد للصراع الداخلي المستمر منذ فترة طويلة في كولومبيا حيث تحارب قوات الأمن عصابات المخدرات والمتمردين في ظل زيادة إنتاج الكوكا.

علي صعيد أخر، أعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي ماركيز، حظر دخول غير المحصنين ضد "كورونا" إلى البلاد.

وكتب الرئيس الكولومبي في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن السلطات الكولومبية تلزم جميع البالغين الذين يدخلون البلاد، بالحصول على جواز سفر للتطعيم يؤكد تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل كامل.

وأضاف "ماركيز"، "بناءً على توصية من اللجنة الاستشارية بوزارة الصحة الكولومبية، يجب على جميع المسافرين الدوليين الوافدين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق والذين يدخلون كولومبيا تقديم بطاقة تطعيم ضد كورونا".

واعتبارًا من 14 ديسمبر، يجب أن يكون لدى البالغين الكولومبيين شهادة تطعيم ضد كورونا لدخول أي مرافق ترفيهية ومتاحف وبارات ومطاعم، واعتبارًا من 28 ديسمبر، سيصبح هذا الإجراء إلزاميًا للمقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا.