كمبوديا تسجل أول إصابة بـ«أوميكرون»

سجلت وزارة الصحة الكمبودية اليوم الأربعاء أقل حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ بداية الجائحة حيث رصدت 8 حالات جديدة من بينهم أول حالة إصابة بمتحور كورونا "أوميكرون".

ونقلت صحيفة (بنوم بنه بوست) المحلية عن الوزارة القول إنها اكتشفت الحالة الأولى لمتغير أوميكرون لسيدة كمبودية تبلغ من العمر 23 عامًا كانت عائدة من دولة غانا.

وسافرت السيدة من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا عبر دبي ووصلت إلى كمبوديا الأحد الماضي بعد انتظار 14 ساعة في بانكوك.

وسجلت الوزارة أيضا ثلاث وفيات ليرتفع إجمالي حالات الوفاة 2995 والإصابات إلى 120 ألفا و390 إصابة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الكمبودية رفع الحظر الذي كانت قد فرضته على دخول الركاب القادمين من 10 دول أفريقية للحيلولة دون تفشي متحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون".

ومع ذلك، ذكرت وزارة الصحة الكمبودية أنه ما زال يتعين على الركاب القادمين من هذه الدول الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراء فحوصات للتحقق من سلامتهم قبل السماح لهم بدخول كمبوديا، وأنه يجب على كافة المسافرين الأجانب الخضوع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام إذا تم تطعيمهم تماما أو الخضوع للحجر لمدة 14 يوما إذا لم يتم تطعيمهم.

جدير بالذكر أن السلطات الصحية الكمبودية كانت قد فرضت يوم 29 نوفمبر الماضي حظرا مؤقتا على دخول الركاب القادمين من دول أنجولا وبوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي، بالإضافة إلى حظر دخول الركاب الذين سافروا إلى هذه الدول مؤخرا.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن المتحوّر أوميكرون الجديد من فيروس كورونا ينتشر بوتيرة غير مسبوقة وأصبحت على الأرجح متفشية في معظم دول العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في مؤتمر صحفي إن 77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتمّ رصدها بعد. أوميكرون تنتشر بوتيرة لم نرَ مثلها من قبل مع أي متحوّرآخر.

وأضاف: "نحن قلقون حيال واقع أن الناس يتعاملون مع أوميكرون على أنها حميد ... حتى لو أن أوميكرون تسبب مرضًا أقلّ خطورةً، إلا أن عدد الحالات قد يُغرق مرة جديدة أنظمة الصحة غير الجاهزة".