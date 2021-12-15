الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يحث الأمريكيين على التطعيم ضد «كورونا»

بايدن
بايدن

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، المواطنين في الولايات المتحدة، على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بعد تجاوز الولايات المتحدة عتبة الـ800 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي.


وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء "اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية وسهلة وهي أفضل أداة لمنع مزيد من الخسارة والألم"، مخاطبا شعبه:"إذا كنت قد تلقيت التطعيم الكامل قبل منتصف يونيو الماضي، رجاء توجه للحصول على الجرعة المعززة في أقرب وقت ممكن".
وتابع:"حتى يومنا هذا، تلقى أكثر من 200 مليون أمريكي التطعيم بالكامل، ويتلقى مزيد من الأشخاص التطعيم المضاد لكورونا يوميا، وبينما نحن على أبواب فصل الشتاء ومواجهة سلالة جديدة، علينا محاربة هذا الفيروس معا بالحصول على التطعيم والجرعة المعززة واتخاذ تدابير منع أخرى، مثل ارتداء الكمامات".

وتجاوز عدد الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتّحدة عتبة 800 ألف، وفقاً لإحصاء أعدّته جامعة جونز هوبكنز، في رقم يزيد عن عدد سّكان ولايات بأسرها مثل داكوتا الشمالية أو آلاسكا.
والولايات المتّحدة التي تتصدّر رسمياً قائمة الدول الأكثر تضرّراً من كوفيد-19 على صعيد الوفيات، حصدت الجائحة أرواح 450 ألف شخص في 2021.
وسجّلت الولايات المتّحدة هذه الحصيلة الضخمة من الوفيات على الرّغم من أنّها نجحت في تنظيم حملات تلقيح فعّالة ضدّ الفيروس تعدّ من الأفضل في العالم.
وتسجّل الولايات المتّحدة حالياً ما معدّله 1150 حالة وفاة يومياً ناجمة عن كوفيد، وفقاً للأرقام الصادرة عن مراكز الوقاية من الأمراض والوقاية منها "سي دي سي".
والغالبية العظمى ممن يحصد الفيروس أرواحهم في الولايات المتّحدة حالياً هم أشخاص غير محصّنين.
وحتى اليوم تلقّى حوالي 72% من سكّان الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقلّ من أحد اللقاحات المضادّة لكوفيد-19، وهي نسبة تقلّ عن تلك المسجّلة في دول عديدة أخرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

طقس بارد وأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء

وزير البترول: وضع استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين

فريق «بحوث الصحراء» يتفقد المناطق البدوية وسدود الأمطار في مطروح

«يرى بنور الله».. أول ميكانيكي سيارات كفيف في بني سويف (فيديو)

8.4% نموًا في إيرادات الدولة بنهاية أكتوبر الماضي

وزير الاتصالات إلى إستونيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشرع فى تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟