بايدن يحث الأمريكيين على التطعيم ضد «كورونا»

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، المواطنين في الولايات المتحدة، على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بعد تجاوز الولايات المتحدة عتبة الـ800 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي.



وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء "اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية وسهلة وهي أفضل أداة لمنع مزيد من الخسارة والألم"، مخاطبا شعبه:"إذا كنت قد تلقيت التطعيم الكامل قبل منتصف يونيو الماضي، رجاء توجه للحصول على الجرعة المعززة في أقرب وقت ممكن".

وتابع:"حتى يومنا هذا، تلقى أكثر من 200 مليون أمريكي التطعيم بالكامل، ويتلقى مزيد من الأشخاص التطعيم المضاد لكورونا يوميا، وبينما نحن على أبواب فصل الشتاء ومواجهة سلالة جديدة، علينا محاربة هذا الفيروس معا بالحصول على التطعيم والجرعة المعززة واتخاذ تدابير منع أخرى، مثل ارتداء الكمامات".

وتجاوز عدد الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتّحدة عتبة 800 ألف، وفقاً لإحصاء أعدّته جامعة جونز هوبكنز، في رقم يزيد عن عدد سّكان ولايات بأسرها مثل داكوتا الشمالية أو آلاسكا.

والولايات المتّحدة التي تتصدّر رسمياً قائمة الدول الأكثر تضرّراً من كوفيد-19 على صعيد الوفيات، حصدت الجائحة أرواح 450 ألف شخص في 2021.

وسجّلت الولايات المتّحدة هذه الحصيلة الضخمة من الوفيات على الرّغم من أنّها نجحت في تنظيم حملات تلقيح فعّالة ضدّ الفيروس تعدّ من الأفضل في العالم.

وتسجّل الولايات المتّحدة حالياً ما معدّله 1150 حالة وفاة يومياً ناجمة عن كوفيد، وفقاً للأرقام الصادرة عن مراكز الوقاية من الأمراض والوقاية منها "سي دي سي".

والغالبية العظمى ممن يحصد الفيروس أرواحهم في الولايات المتّحدة حالياً هم أشخاص غير محصّنين.

وحتى اليوم تلقّى حوالي 72% من سكّان الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقلّ من أحد اللقاحات المضادّة لكوفيد-19، وهي نسبة تقلّ عن تلك المسجّلة في دول عديدة أخرى.