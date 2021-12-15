استمرار تراجع الإصابات بـ«كورونا» في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة سجل انخفاضا جديدا اليوم الأربعاء، مقارنة بأمس الثلاثاء.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 353 مقابل 370 أمس الثلاثاء، ومقابل 427 قبل أسبوع ومقابل 5ر319 قبل شهر.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 51 ألفا و301 حالة إصابة جديدة. وكان عدد هذه الحالات وصل إلى 69 ألفا و601 حالة قبل أسبوع بالضبط.

وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 453 حالة وفاة بسبب العدوى، مقابل 527حالة قبل أسبوع.

وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و613 ألفا و730 حالة. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.

وأوضح المعهد أن معدل حالات دخول المستشفيات للإصابة بكورونا وصل أمس الثلاثاء إلى 21ر5 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، مقابل 17ر5 أول أمس الاثنين. ولا يجري تسجيل هذا المعدل في العطلات الأسبوعية.

ويلعب هذا المعدل دورا مهما في الحكم على مدى انتشار العدوى، حيث يمكن للولايات أن تشدد من تدابير مكافحة الجائحة في حال تجاوز المعدل القيم القصوى 3 و6 و9 حيث لكل حد تدابير مشددة يمكن فرضها.

ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 5 ملايين و559 ألفا و700 شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 106 آلاف و680 حالة.

وسجلت ولاية بريمن أعلى نسبة للحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح بـ85%، فيما وصلت نسبة الحاصلين على التطعيم الكامل إلى 81.3 %، في المقابل جاءت ولاية سكسونيا في الترتيب الأخير بين الولايات من حيث معدلات التطعيم حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى إلى 61.9 % ونسبة الحاصلين على التطعيم الكامل إلى 59%.