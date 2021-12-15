روسيا: تصريحات واشنطن بشأن إرسال قوات لأوروبا الشرقية ستغذي روح الكراهية

قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف، إن تصريحات البيت الأبيض حول احتمال إرسال قوات عسكرية إلى أوروبا الشرقية، سيغذي شعور الكراهية ضد روسيا وكذلك إثارة المشاعر الانتقامية في كييف.

وأوضح ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض "تهدف في المقام الأول إلى إثارة المشاعر الانتقامية في كييف، وتغذية خطاب الكراهية المناهض لروسيا، وتدعم النهج الذي تسلكه الدول التي أعلنت نفسها أنها في خط المواجهة".

ووفقًا لوسائل إعلام روسية ناطقة بالعربية، تأتي تصريحات ريابكوف ردًا على إعلان البيت الأبيض، أنه يدرس إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.