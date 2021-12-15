الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: تصريحات واشنطن بشأن إرسال قوات لأوروبا الشرقية ستغذي روح الكراهية

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف

قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف، إن تصريحات البيت الأبيض حول احتمال إرسال قوات عسكرية إلى أوروبا الشرقية، سيغذي شعور الكراهية ضد روسيا وكذلك إثارة المشاعر الانتقامية في كييف.

وأوضح ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض "تهدف في المقام الأول إلى إثارة المشاعر الانتقامية في كييف، وتغذية خطاب الكراهية المناهض لروسيا، وتدعم النهج الذي تسلكه الدول التي أعلنت نفسها أنها في خط المواجهة".

ووفقًا لوسائل إعلام روسية ناطقة بالعربية، تأتي تصريحات ريابكوف ردًا على إعلان البيت الأبيض، أنه يدرس إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

طقس بارد وأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء

وزير البترول: وضع استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين

فريق «بحوث الصحراء» يتفقد المناطق البدوية وسدود الأمطار في مطروح

«يرى بنور الله».. أول ميكانيكي سيارات كفيف في بني سويف (فيديو)

8.4% نموًا في إيرادات الدولة بنهاية أكتوبر الماضي

وزير الاتصالات إلى إستونيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشرع فى تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟