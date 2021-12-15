فريق «بحوث الصحراء» يتفقد المناطق البدوية وسدود الأمطار في مطروح

تفقد فريق بحثي علمي من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» برئاسة الدكتور سيد خليفة مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة بتكليف من الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام «اكساد» بإن تكون أولويات المشروعات مع مصر لخدمة التنمية الزراعية في المناطق البدوية في مطروح وبحضور خبراء مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء مواقع إنشاء 10 سدود من سدود حصاد مياه الأمطار في محافظة مطروح منها أول سد ركامي بنظام «الجابيونة» للحد من وصول مياه الأمطار إلي البحر المتوسط والاستفادة منها في الزراعات المطرية بالمنطقة وخدمة بدو مطروح.

وقال الدكتور سيد خليفة مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة أن هذا النموذج الجديد من سدود الإعاقة لمياه الأمطار يساهم في تخزين كميات من مياه الأمطار لخدمة أهالينا في المنطقة المجاورة للبدء في استغلال مياه في بعض الزراعات المطرية وتلبية احتياجات المياه لتربية الماعز والأغنام بما يمكن من تحقيق الاستقرار لبدو مطروح في المناطق المجاورة للمشروع، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأـي في إطار خطة الدولة المصرية للنهوض بمناطق الساحل الشمالي ومطروح من خلال التوسع في الزراعات التي تتحمل ندرة المياه مثل التين والزيتون وتنمية المراعي وخطة الرئيس لتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأضاف «خليفة» أن النظام الجديد لإقامة هذه السدود في مناطق سقوط الأمطار في مطروح هو الأقل تكلفة مقارنة بالسدود الإسمنتية وأعلى كفاءة ويمكن من استكمال الحماية لهذه السدود من خلال الإطماء حول السد والاستفادة من الترسبات الطينية في تحسين خواص التربة بدلًا من انزلاقها إلى مياه البحر المتوسط وعدم الإستفادة منها أو من حصاد مياه الأمطار، مشيرًا إلى أن «أكساد» نفذت العديد من المشروعات التنموية في مصر بإنشاء 810 منشاة حصاد مياه بإجمالى سعة تخزينية 170 ألف متر مكعب من مياه الشرب.

وأوضح مدير مكتب «اكساد» بالقاهرة إنه تم تنفيذ مشروع «حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة بمطروح» بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو لإنشاء 181 بئرًا بإجمالى سعة تخزينية 18100 متر مكعب من مياه الشرب ، وإنشاء 125 حقل ارشادى نموذجى لزراعات التين والزيتون وإنشاء 25 مزرعة نموذجية تشمل بئرا وشبكة رى بالتنقيط بكافة مشتملاتهاـ مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تساهم في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحقق أهداف الدولة المصرية في التنمية المستدامة.

ولفت «خليفة»، إلى أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ينفذ بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح مشروع (الإدارة المتكاملة لمناطق السقوط المطري) من خلال عدد من الأنشطة فى مجال حصاد المياه وصيانة التربة والحد من تدهور الاراضي واعادة تاهيل اراضى المراعى وتتمثل تلك الأنشطة فى إنشاء سدود «الجابيونات» لأول مرة بمحافظة مطروح بطول واحد كيلو متر بوادي الزرقا، وتعد بديلا عن السدود الاسمنتية فى بطون الاودية وتتميز بأنها أقل كلفة وأكثر مرونة من السدود الاسمنتية وتأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية وفقًا للبعد التنموية لها.

وأشار مدير مكتب «أكساد» في القاهرة، إلي إنه سيتم وفقا لهذا البروتوكول تنفيذ عدد 10 سدود «جوابي» لحصاد مياه الأمطار بسعة تخزينية 150 متر مكعب لكل سد «جابية» بإجمالي 1500 متر مكعب ، بالإضافة إلى إنشاء مائة سد حجري فى عدد عشر وحدات رعوية بإجمالي 2000 متر مكعب سدود حجرية، بالإضافة إلى إجراء دراسات علمية لوادي الزرقا تشمل دراسة هيدرولوجية ودراسة عن الغطاء الاراضي والنباتي بالوادي الى جانب دراسة لتقدير كميات التربة المنجرفة سنويا بالوادي.