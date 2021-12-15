الصحة العالمية: «أوميكرون» ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متحور سابق

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 77 دولة أبلغت حتى الآن عن اكتشاف حالات إصابة بمتحور أوميكرون، لكنها أشارت إلى أن المتحور ربما يكون منتشرًا في معظم الدول، حتى لو لم يتم التحقق منه.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس القول إن أوميكرون "ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متحور سابق".

وأوضح أنه حتى لو لم يتسبب أوميكرون بمرض أكثر خطورة، فإن العدد الهائل من الحالات يمكن أن يطغى مرة أخرى على الأنظمة الصحية غير الجاهزة.

وقال: "يجب أن أكون واضحا للغاية: اللقاحات وحدها لن تخرج أي دولة من هذه الأزمة، يمكن للبلدان - ويجب عليها - منع انتشار أوميكرون من خلال التدابير".

ولفت إلى أن اللقاحات هي الأدوات التي يكون لها أكبر الأثر عند استخدامها لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، لا تزال 41 دولة غير قادرة على تطعيم 10% من سكانها، و98 دولة لم تصل إلى هدف الـ 40%. كما توجد تفاوتات كبيرة بين المجموعات السكانية في نفس البلد.

كما قال مسئولون أمريكيون بقطاع الصحة إن سلالة أوميكرون باتت تشكل الآن 3% من جميع حالات كورونا المتتالية في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت نسبة العدوى من أقل من 0.1% في أوائل ديسمبر، في علامة على الانتشار السريع لسلالة فيروس كورونا الجديدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه تم الكشف عن حالات إصابة بالسلالة في 33 ولاية أمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة جاسمين ريد إنه من المتوقع أن تزداد نسبة الإصابات بأوميكرون بينما لا تزال سلالة دلتا هي السلالة السائدة في البلاد، حيث تمثل 96% من الحالات.

وتعمل دول بجميع أنحاء العالم على الاستجابة لانتشار أوميكرون، وهي سلالة يبدو أن بها تحورات قد تتيح لها تجنب آثار بعض اللقاحات.