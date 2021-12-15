الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا توسع قواعد التطعيم المشددة ضد فيروس كورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

بدأت إيطاليا في تطبيق قواعد التطعيم المشددة ضد  جائحة فيروس كورونا اليوم الأربعاء، والتي تفرض تطعيم موظفي المدارس والحكومة وضباط الشرطة والجنود وعمال الإنقاذ كشرط لممارسة مهام أعمالهم.

ووسعت الحكومة الإيطالية إلزامية التطعيم في أواخر نوفمبر الماضي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة رابعة من الجائحة.

وسيحتاج العاملون في القطاع الصحي، الذين تم تطعيمهم منذ أبريل الماضي، إلى الحصول على جرعة معززة.

ومع انتهاء صلاحية شهادات التطعيم بعد تسعة أشهر من تاريخ إصدارها، هناك حاجة أيضًا إلى جرعات معززة لأي موظف مطلوب تطعيمه، باستثناء الأشخاص الذين ثبت أن التطعيم لهم يشكل خطرًا على صحتهم.

وستوقف أجور العمال الذين لا يلتزمون بالتطعيم الإلزامي، كما سيواجهون غرامات تصل إلى ألف يورو ( 1156 دولارًا).

وفي 6 ديسمبر الجاري، شددت الحكومة الإيطالية بالفعل القيود، لحرمان غير المطعمين من العديد من الأنشطة العامة.

ومنذ الأسبوع الماضي، لا يسمح إلا للذين تم تطعيمهم أو من تعافوا من كورونا بتناول الطعام داخل المطاعم، وارتياد دور السينما، وحضور الحفلات في النوادي، ومباريات كرة القدم في الملاعب.

وستظل هذه القواعد سارية المفعول حتى 15 يناير المقبل. ومن المقرر أن تبدأ عمليات تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا غدا الخميس.

وتعاني إيطاليا من نكسات في جهودها الرامية إلى السيطرة على انتشار كورونا، وسجلت السلطات الصحية 20700 إصابة بالفيروس أمس الثلاثاء، إضافة إلى 120 حالة وفاة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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