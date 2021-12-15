أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد توضح طقس الـ72 ساعة المقبلة

شاركت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا لها موضحة به حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على جميع أنحاء البلاد، خلال الـ72 ساعة المقبلة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضا كبيرا وملحوظا في درجات الحرارة وانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى محافظة القاهرة بسبب وجود شبورة مائية كثيفة، تكون من الساعة الـ5 صباحًا حتى الساعة الـ8 صباحًا.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد أن هناك غطاء سحابيا كبيرا سوف يغطي جميع أنحاء الجمهورية، مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة، مع تعرض مدينة الإسكندرية إلى نوة "الفيضة الصغرى".

وقال البيان إن هناك وجود بعض الرياح المثيرة للأتربة على محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة لمدة 72 ساعة مقبلة فهي كالتالي.

طقس الأربعاء 15 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 12.

طقس الخميس 16 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 13.

طقس الجمعة 17 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 14.