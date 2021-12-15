الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحالف دعم الشرعية باليمن يدمر أحد المواقع السرية للحوثيين بصنعاء

الصواريخ الباليستية
الصواريخ الباليستية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير أحد المواقع السرية لميليشيات الحوثي للقدرات النوعية بمديرية “أزال” بالعاصمة صنعاء، بالإضافة إلى تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤهما لتخزين الصواريخ الباليستية.

وأوضح التحالف -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية- أنه دمّر 4 مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيّرة، وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مضيفًا أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي، تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد.. وأن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

جدير بالذكر أن التحالف أعلن، الإثنين الماضي، أن عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين ستقابلها تكلفة باهظة، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

طقس بارد وأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء

وزير البترول: وضع استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين

فريق «بحوث الصحراء» يتفقد المناطق البدوية وسدود الأمطار في مطروح

«يرى بنور الله».. أول ميكانيكي سيارات كفيف في بني سويف (فيديو)

8.4% نموًا في إيرادات الدولة بنهاية أكتوبر الماضي

وزير الاتصالات إلى إستونيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشرع فى تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟