زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفر الشيخ تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جامعة كفر الشيخ، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، إلى جانب عدد من أخبار الشأن المحلي من بينها زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى قبرص، وكذلك اللقاء المرتقب للمنتخب المصري الأول لكرة القدم مع نظيره التونسي في نصف نهائي بطولة كأس العرب.

ففي صحيفة (الأهرام)، وتحت عنوان "الرئيس: التعليم الجامعي المتميز طريقنا إلى مستقبل أفضل"، أبرزت الصحيفة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة كفر شيخ، والتي أكد خلالها دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات تقديرًا لدورها المهم وإيمانًا بأن التعليم الجامعي المتميز والمتطور هو قاطرة التقدم التي تقود الأمم إلى مستقبل أفضل.

وأشارت الصحيفة إلى توجيهات الرئيس بتعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة والقادرة على الإسهام المبتكر في استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة وترسيخ عامل المعرفة والابتكار والإبداع في المجتمع.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس التقى بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتفقد المباني والمعامل الحديثة، وأكد أن الفرصة الحقيقية موجودة في التعليم الفني المرتبط بسوق العمل.

كما أشارت إلى أن الرئيس أدار حوارًا مع الطلاب في أحد الفصول الدراسية بكلية الذكاء الاصطناعي التكنولوجية، أشار خلاله إلى أن المدن الجديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وسوف تفتح مجالًا كبيرًا لتشغيل الخريجين فيها سواء في الإنشاءات أو الصيانة بعد ذلك.

ونقلت (الأهرام) عن الرئيس قوله إن الدولة تحاول القفز على التأخير في هذا المجال التعليمي، وتأكيده أن التعليم التكنولوجي والفني يفتح آفاقًا كثيرة للشباب.

وتحت عنوان "رسالة من السيسي لنظيره القبرصي ينقلها شكري"، أبرزت (الأهرام) رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس القبرصي نيكوس انستادياديس التي سلمها وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته أمس للعاصمة القبرصية نيقوسيا.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ قوله إن شكري نقل تحيات الرئيس السيسي إلى نظيره القبرصي، وأشاد برفع مستوى العلاقات بين البلدين من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون المصري القبرصي أثناء زيارة الرئيس القبرصي الأخيرة للقاهرة في سبتمبر الماضي، وكذلك الزيارات العديدة المتبادلة بين الجانبين على مختلف المستويات.

وتحت عنوان "46% نموا في الاستثمارات العام الحالي"، أبرزت "الأهرام" تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد خلال قمة مصر الاقتصادية، بأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا من الإصلاحات الاقتصادية، وأنه على الرغم من تحديات جائحة كورونا حرصت الدولة على استمرار الطفرة المحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وإشارتها إلى أن حجم الاستثمارات العامة بلغ في العام الحالي 2021-2022 نحو 933 مليار جنيه بمعدل نمو 46% مقارنة بالعام السابق.

وتحت عنوان "(الصحة): علاج 2.9 مليون مواطن على نفقة الدولة"، أبرزت صحيفة (الأخبار) إعلان وزارة الصحة والسكان إصدار 2.9 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر الماضيين بإجمالي تكلفة 10 مليارات و4 ملايين جنيه.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار قوله إن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت تخصصات أمراض الدم والأورام والأنف والأذن والجراحة والنسا والعيون والعظام والمسالك والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.وتحت عنوان "إنتاج الهيدروجين والطاقة النظيفة.. بخبرة يابانية"، سلطت (الجمهورية) الضوء على إعلان اليابان رغبتها زيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة.

وأشارت (الجمهورية) إلى أن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أمس وكانتور هوسومي الرئيس التنفيذي بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة.

ونقلت الصحيفة إشادة الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي بما يمتلكه قطاع الكهرباء المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات، وبالإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها.

وذكرت أن وزير الكهرباء أشار إلى أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير.

وتحت عنوان "المركزي يصدر حزمة قرارات للتخفيف من تداعيات كورونا"، أبرزت صحيفة (الجمهورية) إصدار مجلس إدارة البنك المركزي حزمة من القرارات تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية، في ظل التوجيهات بضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لمساندة العملاء المتعثرين وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفي، وفي ضوء استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديدا أثر ذلك على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرارات تهدف إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين وذلك في ضوء كونها الأكثر تأثرا من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي مازالت مستمرة.

وذكرت أن التيسيرات تشمل مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثرا من قبل البنوك، بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقًا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.

