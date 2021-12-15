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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 15-12-2021

دولار امريكي
دولار امريكي

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والخاصة، حالة من الاستقرار في الأسعار خلال فترة التعاملات اليوم الأربعاء، وذلك رغم زيادة السعر قرشين فقط، حيث بلغ 15,73 جنيه، فى ظل الاهتمام المتزايد بمتابعة معدلات أسعار صرف الدولار التى تؤثر على أسعار كقير من السلع والخدمات والمنتجات بالأسواق المصرية نتيجة للاستيراد من الخارج، مع قيام البنك المركزي بأحداث حالة من الاستقرار في السوق المصرفي.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

فى السياق ذاته، شهدت البنوك استمرار معدلات السحب على العملات الأجنبية في المعدلات الطبيعية اليومية، مما ساهم في إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والاستثمارية، بالإضافة إلى قدرة البنك المركزي والبنوك على أن توفير الكميات المطلوبة من الدولار لكافة العملاء من مستثمرين ورجال أعمال وغيرهم.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالاضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء  15,77 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري


كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,76 جنيه  للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,64 جنيه للشراء بينما سجل 15,74 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وايضا كشف تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وكذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك بلوم

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,66 والبيع عند 15,76 خلال التعاملات.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وفي النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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