الولايات المتحدة تؤكد أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية مع السلطة الفلسطينية

أكدت الولايات المتحدة أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، وتعهدت بتوسيعها وتعميق التعاون والتنسيق معها عبر قطاعات مختلفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن ذلك جاء خلال اجتماع افتراضي اليوم لمسؤولين أمريكيين وفلسطينيين لتجديد الحوار الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أن هذا الحوار رفيع المستوى هو أول اجتماع من نوعه منذ خمس سنوات، وقد ضم مجموعة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات من الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية.

وأوضح أن من بين القضايا التي نوقشت تطوير البنية التحتية والوصول إلى الأسواق الأمريكية والتجارة الحرة والطاقة المتجددة وربط الشركات الفلسطينية والأمريكية.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على العمل على دفع الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني، وحددت الحكومة الأمريكية برامج لدعم جهود السلطة الفلسطينية في القضايا المالية والتجارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال يائيل ليمبرت، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إن الشعب الفلسطيني يستحق العيش في حرية وأمن وازدهار، لافتًا إلى أن نمو الاقتصاد الفلسطيني سيعزز هدفنا السياسي الشامل، وهو حل الدولتين عن طريق التفاوض مع دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنب إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الولايات المتحدة تجاوز الـ 50 مليون حالة.

وحسب معطيات المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، فإن معدلات الإصابات وصلت إلى 120 ألف إصابة يوميًا، فيما يقلل بعض الخبراء من أهمية إحصاءات الإصابات الجديدة، حيث يتعرض الأشخاص المطعمون ضد فيروس كورونا لأعراض خفيفة للمرض.

ولكن التقارير الإعلامية تشير إلى أن أعداد الحالات التي تتطلب النقل إلى المستشفى و الوفيات تسجل توجهات مثيرة للقلق أيضًا، و خاصة وسط الأشخاص غير المطعمين ضد الفيروس.

وحسب إحصاءات صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن نحو 1200 شخص يموتون جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة يوميا، و 65 ألفًا ينقلون إلى المستشفيات.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 800 ألف حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.