الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يحذر من انتكاسة وبائية ويدعو مواطنيه للإقبال على التطعيم ضد كورونا

المغرب
المغرب

حذرت وزارة الصحة المغربية من "انتكاسة وبائية" في البلاد، بسبب تخلي عدد كبير من المواطنين عن التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا.

 

وأضافت الوزارة في بيان لها أن "المنحى الوبائي الوطني الذي تميز بتحسن سابق تغير، قبل أن تشرع الحالات في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين وهو ما يدل على أن الفيروس لا يزال بيننا".

 

وتابعت: "للحفاظ على المكتسبات الحالية التي تتميز بالتحكم في الوضع الوبائي، بالرغم من الارتفاع الملاحظ في عدد الحالات، فإن الوزارة تدعو إلى مجموعة من الإجراءات الصحية، والإقبال السريع على مراكز التلقيح لتلقي الجرعات الأولى والثانية أو الجرعة الثالثة المعززة".

 

وسجل المغرب يوم أمس 219 إصابة جديد بفيروس كورونا ارتفاعا من 62 أمس الأول ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 951763.

 

وسجلت الوزارة في وقت سابق تراجع الإقبال على مراكز التطعيم، بعد فرض جواز التطعيم في 21 أكتوبر الماضي، وما صاحبه من جدل واحتجاجات.

 

كما أرجع مراقبون التراجع في الإقبال على التطعيم إلى إعلان حاصلين على اللقاحات في وسائل الإعلام عن تعرضهم أو ذويهم لمضاعفات بسبب اللقاح، وصلت إلى حدوث عاهات وفي بعض الحالات إلى الوفاة.

 

ونفت الوزارة ذلك في وقت سابق وقالت إن "ما حدث لهم لا علاقة له باللقاح وأنه آمن".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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