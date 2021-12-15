الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تشرع فى تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت هيئة البث الإسرائيلي إن مستشفى "شيبا تل هشومير" في تل أبيب سيشرع في تطعيم نحو 200 متطوع بجرعة رابعة ضد فيروس كورونا، ضمن دراسة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

والهدف من الدراسة هو اختبار مدى تأثير الجرعة الرابعة في رفع مستوى الأجسام المضادة، والتي سيتم اختبارها بين المتطوعين عدة مرات قبل وبعد تلقي اللقاح.

وأضافت الهيئة أنه "حتى الآن، ليس من الواضح ما إن كانت الجرعة الرابعة سترفع مستوى الأجسام المضادة، لذلك من الصعب اتخاذ قرار بشأن إعطاء جرعة أخرى".

والمتطوعون هم من موظفي المستشفى الإسرائيلي الذين تمت مراقبة الأجسام المضادة لديهم طوال فترة تلقي الجرعات الثلاثة السابقة.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين كبار في وزارة الصحة، أنه سيكون بالإمكان الاعتماد على نتائج الدراسة في حسم قرار إعطاء جرعة رابعة من اللقاح، نظرا لأنه في الوقت الحالي ليست هناك بيانات في العالم كله بهذا الصدد.

وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، بدأت العديد من دول العالم في تطعيم مواطنيها بجرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض “الحمى والسعال وضيق النفس”، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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