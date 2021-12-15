لافروف: طابور من الشركات الروسية ينتظر العمل فى المنطقة الصناعية بالسويس

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن هناك عددا كبيرا من الشركات الروسية التي ترغب في العمل في المنطقة الصناعية بقناة السويس في مصر.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة TeN المصرية، نشر نصها على موقع الخارجية الروسية، إن المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس "لها قدرات هائلة. وهي لا تزال في مرحلة الإطلاق، وهناك الآن طابور من الشركات الروسية التي ترغب بالعمل فيها، وإقامة الإنتاج هناك".

وتابع لافروف قائلا: "هذا الأمر له أهمية مبدئية ليس فقط للسوق المصرية، بل هذا البرنامج له بعد إقليمي. وأعتقد أنها لن تساعد في تطوير الشراكة الثنائية الروسية المصرية فحسب، بل وستعطي زخما قويا للنمو الاقتصادي للجمهورية بالذات".

وأشار الوزير إلى أن العلاقات بين روسيا ومصر وصلت إلى مستوى "لم يكن له مثيل في التاريخ".

وعلى صعيد آخر، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن لدى روسيا علاقات متطورة ومبنية على الاحترام المتبادل مع جميع الدول العربية بدون استثناء، وتم تجاوز مخلفات الماضي الأيديولوجية.

وقال لافروف إن "لدى روسيا علاقات مبنية على الاحترام المتبادل تطور باطراد مع كافة الدول العربية بدون استثناء".

وأشار إلى أنه "في عهد الاتحاد السوفيتي لم تكن لدينا علاقات دبلوماسية مع الجميع، على الرغم من أن روسيا السوفيتية كانت الدولة الأولى التي اعترفت بالسعودية".

وتابع: "الآن تم تجاوز جميع مخلفات الماضي والأحكام الأيديولوجية، ولدينا علاقات اقتصادية وثيقة وتعاون استثماري مستمر بسرعة، وعلاقات إنسانية وتعليمية. وأود أن أذكر هنا اتصالات المسلمين الروس، الذين يتمتعون بحسن الضيافة في السعودية في ما يخص سفرهم لأداء الحج. ونحن نتعامل بشكل وثيق على الساحة الدولية".

وأكد أن هناك إمكانيات لاتخاذ إجراءات إضافية لتطوير التعاون الاستثماري، حيث أقام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة منصات مشتركة مع العديد من الدول العربية، وقبل كل شيء دول الخليج، وهو ينفذ مشاريع واسعة في مجالات الطاقة وصناعة الطائرات وغزو الفضاء وغيرها من المجالات.