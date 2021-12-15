اليونسكو تضيف «الرومبا الكونغولية» إلى قائمة الكنوز الثقافية العالمية

أشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بإيقاعات موسيقى "الرومبا" الكونغولية الصاخبة وهي أضافتها إلى قائمتها للكنوز الثقافية العالمية.

وقالت اليونسكو عن سبب إضافة هذه الموسيقى إلى قائمتها للممتلكات ذات القيمة الثقافية غير المادية للبشرية: "تستخدم الرومبا للاحتفال والحداد في الأماكن الخاصة والعامة والدينية".

وأضافت أن "الرومبا تعد جزءا أساسيا وممثلا لهوية الشعب الكونغولي و جماعات الشتات".

رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، رحب بالخطوة قائلا: عبر "تويتر" إن "رئيس الجمهورية يرحب بكل سرور وفخر بإضافة الرومبا الكونغولية إلى القائمة".

وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو قدمتا طلبا مشتركا لضم موسيقى ورقصة الرومبا إلى قائمة التراث "بسبب صوتها الفريد الذي يمزج بين قرع طبول العبيد الأفارقة وألحان المستعمرين الإسبان".

وعلي صعيد آخر ، كشفت منظمة اليونسكو في العراق، في وقت سابق عن مبادرة لتزويد 3000 مدرسة بخدمة الإنترنت، مؤكدة أن المرحلة التالية توسيع ربط الإنترنت لجميع المدارس في العراق.

وقال ممثل اليونسكو في العراق باولو فونتاني لوسائل إعلام عراقية، إن هنالك مبادرة لتوفير الإنترنت إلى 3000 مدرسة، ستستخدم لتغذية معلومات البيانات المتعلقة بالتربية، التي تمكننا من اتخاذ القرارات الصحيحة، و توجيه العملية التربوية بشكل صحيح.

وأضاف أن "المرحلة التالية توسيع ربط الإنترنت لجميع المدارس في العراق، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الأداء التربوي للمدارس".

وأشار إلى أن "هناك قاعدة بيانات و استخدام للتكنولوجيا في قطاع التعليم، من خلال منصة نيوتن وغيرها، لكن بعد عام 2020 نسعى لنظام إدارة المعلومات التربوية".

يذكر أن اليونسكو دعم العراق منذ أول العام الماضي وسبق صرح باولو فونتاني، دعم المنظمة لتطوير التعليم الإلكتروني في الجامعات العراقية.