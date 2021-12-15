الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: ارتفاع الصادرات فى مجال الطاقة نحو إيطاليا

صادرات نفطية
صادرات نفطية

أعلن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب،  أن صادرات بلاده من المحروقات نحو إيطاليا ارتفعت إلى متوسط سنوي بـ 4 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن الجزائر تظل موردًا يفي بالتزاماته.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، بمناسبة التوقيع على عقد في مجال المحروقات، واتفاقية استراتيجية للتعاون في ميدان الانتقال إلى الطاقات المتجددة مع شركة "إيني" الإيطالية للبترول.

ووصف "عرقاب" العلاقات الجزائرية الإيطالية بـ"التاريخية والمتينة والاستراتيجية، وتشمل العديد من المجالات بما في ذلك الطاقة".

وأضاف وزير الطاقة الجزائري، أن صادرات بلاده من المحروقات إلى إيطاليا ارتفعت على الرغم من الأزمة الصحية لعام 2020، بمتوسط 4 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية.

كانت مؤسسة "سوناطراك" الجزائرية للمواد البترولية قد وقعت، اليوم، على اتفاقيتين تتعلقان بمجالات المحروقات والانتقال في مجال الطاقة المتجددة، مع شريكها الإيطالي "إيني".

وأوضحت "سوناطراك"، في بيان لها، أن الاتفاقية الأولى الموقعة تتعلق بعقد جديد للاستكشاف والإنتاج بمنطقة "حوض بركين"، بمبلغ استثمار يقدر ب 1.4 مليار دولار أمريكي، لإنتاج ما قدره 45 ألف برميل في اليوم.

فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بالتعاون الاستراتيجي بين الشركتين في مجال الانتقال إلى الطاقات المتجددة بهدف تعزيز البحث والتطوير في المجال التكنولوجي، خاصة في مجالات إنتاج الطاقة الشمسية، استكشاف الليثيوم، إنتاج الوقود الحيوي وإنتاج الهيدروجين، وكذلك مواصلة الجهود الرامية إلى تخفيض البصمة الكربونية لجميع العمليات المرتبطة بإنتاج البترول والغاز الطبيعي.

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وائل لطفي

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