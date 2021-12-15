الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دولة أوروبية تبيح الاستعمال الشخصى للحشيش

الحشيش
الحشيش

صارت مالطا أول دولة أوروبية تسمح بالزراعة المحدودة لمخدر الحشيش وحيازته للاستعمال الشخصي بعد تصويت في البرلمان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، يسمح القانون الذي أصدره برلمان البلاد بموافقة 36 نائبا مقابل 27 للبالغين في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط بحيازة ما يصل إلى 7 غرامات من الحشيش وزراعة أربع شجيرات.

 

وسيظل تدخين الحشيش في العلن مخالفة قانونية وسيتعرض من يتعاطاه أمام طفل لغرامة تتراوح بين 300 و500 يورو.

 

وأقرت مالطا، التي تريد أن يكون لها دور أوروبي ريادي في إنتاج مخدر الحشيش الطبي، قانونا في عام 2018 يسمح بإنتاج مثل هذا المخدر للأغراض الطبية والبحثية.

 

وتتخذ هولندا موقفا متحررا فيما يتعلق باستعمال مخدر الحشيش وتسمح ببيع كميات صغيرة منه في إطار سياسة هدفها الحد من الجريمة والمخاطر الصحية، لكن تعاطي الحشيش غير قانوني من الناحية الرسمية.

 

كما كشفت لوكسمبورغ عن خطط مماثلة لخطوة مالطا في أكتوبر، لكن برلمانها لم يعط الضوء الأخضر للمضي قدما في هذا الإجراء.

مخدر حشيش مخدر الحشيش الحشيش عمال دولة اوروبية دولة أوروبية استعمال اور اوروبي شخصي الشخص شخص

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

نادين نجيم تبهر متابعيها بإطلالة جذابة (صور)

السلطات الروسية: تفكيك 240 ورشة سرية لتصنيع الأسلحة خلال عام

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

الزمالك يكشف أسباب اختيار عبدالهادي وعزمي لمعاونة كارتيرون

لافروف: طابور من الشركات الروسية ينتظر العمل فى المنطقة الصناعية بالسويس

مندوب اليمن بالأمم المتحدة: ارتفاع مستوى المعاناة بسبب استمرار الهجوم الحوثى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشرع فى تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟