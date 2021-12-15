الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

غادة والى: وجود الاستقرار فى أى دولة أمرا هاما لمواجهة الفساد

الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي

قالت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن استضافة مصر للمؤتمر التاسع للدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شهد مشاركة من 152 دولة، مضيفة أن الحاضرين فيه بشكل شخصي قرابة ألف شخص وآخرون شاركوا افتراضيا، مشيرة إلى أن توصيات المؤتمر ستصدر يوم الجمعة المقبلة تحت اسم "إعلان شرم الشيخ".


وأضافت خلال لقاء عبر سكايب لبرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامى رضوان، أن الإعلان سيتضمن عدد من القرارات الدولية التي طرحت للنقاش، وهم 8 قرارات دولية تتناول موضوعات مختلفة، لافتة إلى أنها تخص استرداد الأصول المسروقة ومكافحة الفساد من خلال التعليم ودور الشباب في مكافحة الفساد، وأهمية التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الفساد، وغيرها من القرارات الهامة التي تطرحها الدول".


وأوضحت أن المؤتمر يعقد بعد عامين، من أخر انعقاد له في الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى أن المؤتمر يركز على مكافحة الفساد في أوقات الأزمات، وكيف نتجنب الفساد في أوقات الأزمات والأوبئة.


وأشارت إلى أن قضية الفساد أزمة تعاني منها دول عالمية كثيرة، لافتة إلى أن وجود الاستقرار في أي دولة أمرا هاما يساعد في مواجهة ومحاربة الفساد.


وأكدت أن مكافحة الفساد أمر يشغل كافة دول العالم، وتابعت: "اتفاقية مكافحة الفساد وقعت عليها 189 دولة .. في إفريقيا كافة الدول منضمة لها باستثناء دولة وحدة.. والتقارير تؤكد أن هناك 88.5 مليار دولار يتم تهريبها من إفريقيا سنويا وهو ما يعدل 4% من حجم الناتج المحلي للقارة، مؤكدة أن الفساد يؤثر سلبا على المجتمعات ويصيب الشباب بالإحباط.


وتابعت أن عصابات الجريمة المنظمة استغلت الجائحة العالمية لفيروس "كورونا" من خلال بيع لقاحات فاسدة في بعض دول العالم، لافتة إلى أن عصابات الجريمة المنظمة تستغل أي أزمة أو وباء بأي طريقة وتعمل على الفساد.


وكشفت والي أنه تم إصدار أول تقرير عالمي لرصد الفساد في مجال الرياضة.

الامم المتحدة مصر تعاون لقاء الاعلام مكافحة الفساد شرم الشيخ الدكتورة غادة والي رامي رضوان مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الجمعة المقبلة برنامج مساء دي ام سي الاعلامي رامي رضوان الجريمة المنظمة مساء دى ام سى مكتب الأمم المتحدة التعاون الدولي دي ام سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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