الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بريطانيا: مجلس العموم يوافق على قيود الخطة «ب» للتعامل مع كورونا

البرلمان البريطاني
البرلمان البريطاني

صوت أعضاء البرلمان البريطاني، لصالح إجراءات الخطة "ب" للحكومة والتي ستشدد من قيود كوفيد-19 في إنجلترا.

وصوت من النواب 369 مقابل 126 للموافقة على الاستخدام الإلزامي لتصاريح كوفيد للدخول إلى النوادي الليلية والأماكن العامة في إنجلترا، لكن 96 من أعضاء البرلمان المحافظين صوتوا ضد مقترحات رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتعني الخطة "ب" سلسلة من الإجراءات التي تمت الموافقة عليها بدعم من حزب العمال - بما في ذلك تصاريح كوفيد للأماكن العامة، وارتداء الكمامات والتغييرات في قواعد العزل الذاتي.

في غضون ذلك، قال وزير الصحة ساجد جاويد إن نمو حالات أوميكرون في المملكة المتحدة "يعكس الآن الزيادة السريعة" في جنوب أفريقيا، حيث أصبح البديل هو السلالة المهيمنة في لندن.

وفي حديثه خلال مناقشة في مجلس العموم، قال الوزير إن البديل يمثل "تهديدًا خطيرًا" ولديه القدرة على "إرباك هيئة الرعاية الصحية".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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