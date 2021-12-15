الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 15-12-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما يكون الطقس ليلا باردا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30 الى 40%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا فترات متقطعة، فيما تصبح فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30%) على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

كما يتوقع أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
الإسكندرية 18 13
وادى النطرون 18 11
طنطا 19 11
شبين الكوم 19 11
دمنهور 18 12
بلطيم 19 12
مطروح 17 13
السلوم 16 12
سيوة 17 08
بورسعيد 20 13
دمياط 20 12
الزقازيق 19 11
المنصورة 19 11
الإسماعيلية 20 11
السويس 20 12
العريش 20 12
رفح 20 12
رأس سدر 20 13
نخل 18 07
نويبع 19 17
طابا 19 12
كاترين 17 06
الطور 21 14
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 25 16
مرسى علم 26 15
الفيوم 18 08
بنى سويف 18 08
المنيا 19 07
أسيوط 19 07
سوهاج 20 10
قنا 21 10
الأقصر 22 11
أسوان 23 12
إدفو 22 11
أبوسمبل 22 12
الوادى الجديد 21 09
شلاتين 28 15
أبو رماد 28 15
حلايب 27 15
رأس حدربة 27 15

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