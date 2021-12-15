29.5 مليون جنية قيمة بيع محلات تجارية بالمزاد العلنى بمدينة 6 أكتوبر

عقد جهاز مدينة 6 أكتوبر برئاسة المهندس عادل النجار ، جلسة المزاد العلني بمقر جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر لبيع ( ١٠ ) محلات تجارية و ( ٢ ) صيدلية بمساحات تتراوح من ٢٠ متر مربع إلى ٤٠ متر مربع بمناطق: توسعات شمالية منطقة ٣٠٠، أراضي ٢٠٠٠ قطعة، مشروع اسكان فاخر جنه، توسعات شمالية ٢٧٦مربع بمشروع الإسكان اجتماعي.

تفاصيل المزاد

وأوضح «النجار » أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع كافة المحلات التجارية المطروحة بمختلف الأنشطة منها: سوبر ماركت - وكافتيريا - محلاً ألبان - محلاً خضار وفواكة ‐ مطعم - وكوافير رجالي - ومغسلة - وصيدلية، مشيراً إلى أنه قد يتراوح سعر المتر للوحدات التجارية بمنطقة التوسعات الشمالية ما بين ٦٥.٥٠٠ ألف جنيه للمتر مربع إلى ١٦٢ ألف جنيه للمتر مربع وقد تصل القيمة إجمالية ٢٩٥٠٠٠٠٠ مليون جنية.

وذكر رئيس الجهاز أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم ( 182 ) لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم(59 ) لسنة 1979 واللائحة العقارية .

كما أشار رئيس الجهاز مدينة 6 أكتوبر ، إلي أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية و ممثلي الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.