التنسيقية تشارك فى النسخة الأخيرة من جلسات منتدى حوار الثقافات

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في النسخة الأخيرة من جلسات منتدى حوار الثقافات، والتي تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وأقيم المنتدى بالإسكندرية يومي ١٣-١٤ ديسمبر الجاري تحت عنوان (المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة الفرص والتحديات).

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة هيام فاروق والنائب محمد عزمي والنائب محمود فيصل أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة إلى النائبة رشا كليب والنائب طارق الخولي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأدار النائب طارق الخولي الجلسة الأخيرة للمنتدى، والتي كان عنوانها "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وفد من التنسيقية يشارك في حفل كلية الدراسات العليا بعين شمس وتخريج سفراء المناخ

وكان قد شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، في حفل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئة بجامعة عين شمس، وتخريج متطوعين سفراء المناخ الدفعه الأولى والثانية، وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والوزيرة ياسمين فواد، وزير البيئة.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ألقى كلمة تنسيقة شباب الأحزاب والسياسين، المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وشكر فيها، الدكتور رئيس الجامعة على الدعوة الكريمة، كما رحب بدعوة عميد كلمة الدراسات العليا حيث طلبت ترشيح ٥ أعضاء من التنسيقية للمشاركة في سفراء المناخ الدفعة الثالثة.

أضاف رمضان في كلمته، أن العمل على التغير المناخي أصبح حتميا لا محال، الأمر الذي اتفق عليه كافة دول العالم.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من: النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ. ومن أعضاء التنسيقية: حسام الدين محمود، وأحمد البشبيشي، وإبراهيم رمضان، وأحمد حسبو، وسمية هاشم، وماهر الفضالي، وأحمد سراج، ومصطفى هلال، وطه أحمد، ومحي النواوي.