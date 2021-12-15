الأعاصير تشوه «كنتاكى» وتترك الآلاف يواجهون التجمد بدون منازل وكهرباء

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الأعاصير التي ضربت ولاية كنتاكي قبل 3 أيام شوهت العديد من المجتمعات بشكل لا يمكن التعرف عليها بعد الآن، حيث تعد هذه الأعاصير الأعنف في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت أن الولاية تواجه تحديًا بالفعل من قبل بعض أعلى معدلات الفقر في الولايات المتحدة، حيث حذر المسئولون من أن التعافي سيكون بطيئًا.

وقال مايكل دوسيت ، مدير قسم كنتاكي لإدارة الطوارئ: "سيستمر هذا لسنوات".

وأشارت الصحيفة إلى أن حجم الدمار كارثي، لكنه يعكس أيضًا نسخة مكبرة من قصة مألوفة في جميع أنحاء البلاد، حيث تختبر الكوارث المتكررة- العديد منها مرتبط بالعواقب المتتالية لتغير المناخ- النطاق الترددي لمسئولي الدولة بطرق لم يسبق لها مثيل من قبل، من أجل تحسين البنية التحتية لهذه المجتمعات الفقيرة.

وتابعت أن أكثر من ألف منزل تم تدميره تمامًا وبقى أصحابه في العراء دون مأوى، ليواجهون موجة الطقس البارد التي تصل لحد التجمد بمفردهم.

وأكدت صحيفة الجارديان، أنه تم فتح الملاجئ أمام المشردين، حيث أقامت وكالات المعونة منشآت مماثلة في الكنائس وصالات الألعاب الرياضية المدرسية والقاعات المجتمعية في جميع أنحاء كنتاكي وأماكن أخرى لتوفير الدفء والطعام والملابس.

وقال مايكل دوسيت، مدير قسم كنتاكي لإدارة الطوارئ، إن قوات الحرس الوطني ووكالات أخرى تجلب المولدات.

وأضاف أن استعادة الكهرباء في بعض المناطق قد تستغرق من أسابيع إلى شهور وسط درجات حرارة أقل من درجة التجمد أثناء الليل.

وفي قلب هذا الصراع في كنتاكي، يشعر الحاكم أندي بيشير بكارثة شخصية، فمن بين المجتمعات الأكثر تضررًا هي داوسون سبرينجز، وهي بلدة لا يزيد عدد سكانها عن 2600 شخص حيث ولد والده وكان جده يمتلك منزلًا جنائزيًا.

وقال الحاكم في وقت مبكر، إن قائمة المفقودين في تلك البلدة وحدها كانت بطول ثماني صفحات.

وفي أماكن أخرى، قال إن من بين القتلى اثنان من أبناء عمه في مقاطعة موهلينبيرج.