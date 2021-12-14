الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بشرى سارة.. «الصحة» تعلن موعد انتهاء الموجة الرابعة من كورونا

جريدة الدستور

أعلن الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة، بشرى سارة بشأن الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وقال النادي في اتصال ببرنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية “الحدث اليوم”: “الحمد لله وصلنا إلى قمة الموجة الرابعة وبدأنا نكسرها وخلال من ثلاثة أسابيع إلى شهر ونصف نكون خلصنا من الموجة الرابعة وهذا يتوقف على مدى الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد وغسيل اليدين”.

وأكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن متحور أوميكرون لا يوجد قلق منه، خاصةً أن جميع الإصابات بسيطة إلى متوسطة ونسب الوفيات تكون أقل من المتحورات السابقة.

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