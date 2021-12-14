الزمالك يكشف أسباب اختيار عبدالهادي وعزمي لمعاونة كارتيرون

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن اختيار مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد لمنصبي المدرب العام والمدرب المساعد على الترتيب، جاء بعد الانتقاء من بين عدة أسماء مرشحة.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، اليوم الثلاثاء تعيين مدحت عبد الهادي في منصب المدرب العام وأمير عزمي مجاهد بمنصب المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضى منصور، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي إنه وضع العديد من الأسماء لاختيار الأنسب من بينهم لتولي منصب المدرب العام والمساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة.. موضحا أنه كانت هناك عدة معايير وضعها في الاعتبار عند اختياره للجهاز المعاون لكارتيرون، يأتي على رأسها أن يكونوا من أبناء النادي.

وتابع أمير: ”يتمتع الثنائي الذي تم اختياره بخبرات كبيرة في مسيرتهما التدريبية، فضلا عن تقارب العمر مع المدير الفني وعلاقتهما الجيدة بلاعبي الفريق”.

وتوجه أمير مرتضى منصور، بالشكر لأمير عزمي مجاهد على موافقته على العمل كمدرب مساعد بالفريق، رغم عمله سابقا كمدرب عام ومديرا فنيا بعدد من الأندية، فضلا عن تلقيه عرضا لتولي منصب المدير الفني بأحد أندية دوري الدرجة الثانية، إلا أن هذا لم يكن عائقًا أمامه لتولي منصب الرجل الثالث بناديه الزمالك.

كما أشار أمير مرتضى: “اعتذر أمير عزمي مجاهد عن قبول عرض لتولي منصب المدير الفني بدوري الدرجة الثانية خلال الساعات الماضية، رغم تواجده في الزمالك في منصب المدرب المساعد”.

ووجه المشرف العام على فريق الكرة، الشكر أيضا لمدحت عبد الهادي على توليه منصب المدرب العام رغم تلقيه عرضًا خلال الفترة الماضية بالعمل خارج النادي، إلا أنه اعتذر عن عدم توليه المنصب للعمل داخل الزمالك.