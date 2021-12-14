«الصحة العالمية» تحذر من تفشى «أوميكرون»: ينتشر في معظم الدول

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن المتحوّر أوميكرون الجديد من فيروس كورونا ينتشر بوتيرة غير مسبوقة وأصبحت على الأرجح متفشية في معظم دول العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في مؤتمر صحفي إن 77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتمّ رصدها بعد. أوميكرون تنتشر بوتيرة لم نرَ مثلها من قبل مع أي متحوّرآخر.

وأضاف: "نحن قلقون حيال واقع أن الناس يتعاملون مع أوميكرون على أنها حميد ... حتى لو أن أوميكرون تسبب مرضًا أقلّ خطورةً، إلا أن عدد الحالات قد يُغرق مرة جديدة أنظمة الصحة غير الجاهزة".

وحذّر مدير منظمة الصحة أيضًا المجتمع الدولي من أن اللقاحات وحدها لن تسمح لأي دولة بالخروج من الأزمة ودعا إلى استخدام كافة الوسائل المتاحة المضادة لكوفيد على غرار وضع الكمامات والتهوية المنتظمة للقاعات المغلقة واحترام التباعد الاجتماعي.