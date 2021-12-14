البيان الختامي للقمة الخليجية: أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، إن البيان الختامى للقمة أكد دعم حقوق مصر المائية المشروعة ودعمها فى مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، والدعم الكامل لكل ما فيه ازدهار مصر وشعبها، والتعاون مستمر مع جمهورية مصر العربية"، مشيدا بمشاركة مصر فى إطلاق آلية التشاور السياسى بحضور وزير الخارجية سامح شكرى.



جاء هذا خلال مؤتمر صحفى عقب القمة الخليجية بمشاركة وزير خارجية السعودية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.