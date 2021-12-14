كأس العرب.. نتيجة مسحة كورونا للاعبي مصر قبل مواجهة تونس

كشفت نتائج PCR التي أجراها منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني صباح اليوم، قبل مباراة تونس عن سلبية المسحات.

ويواجه منتخب مصر نظيره التونسي، في الخامسة مساء غدا الأربعاء في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب.

وتأهل المنتخب المصري للدور قبل النهائي ببطولة كأس العرب لكرة القدم عقب فوزه على المنتخب الأردني 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما السبت الماضي في دور الثمانية من البطولة.

وتنقل قنوات أون سبورت وbein sport والكأس مباراة مصر وتونس المقرر إقامتها غدًا فى نصف نهائى بطولة كأس العرب.