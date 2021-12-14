الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الاتصالات: إطلاق 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية

جريدة الدستور

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية ضمن حزم خدمات التموين، والمرور، والشهر العقارى، والتوثيق، والأحوال المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجل التجاري، والمحاكم والقضايا، والضريبة العقارية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه تم بناء منظومة رقمية ومؤمنة لتقديم الخدمات من خلال منافذ متعددة وهى البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول إضافة إلى منصة مصر الرقمية، مع إتاحة وسائل سداد متعددة للدفع الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة.

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