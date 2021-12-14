«لا تفوت الفرصة».. منتدى شباب العالم يمد فترة التسجيل

نشر منتدى شباب العالم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو ترويجيا للمنتدى حول التسجيل، عقب مده لمدة 3 أيام.

وكان من المقرر إغلاق باب التسجيل غدا الأربعاء إلا أن المنتدى قرر مده حتى يتثنى للشباب المشاركة.

ودعا المنتدى الشباب قائلا: “لا تفوت الفرصة.. لم يتبق سوى ثلاثة أيام حتى ينتهي التسجيل.. لذا أسرع وقم بالتسجيل الآن”.

ونشر المنتدى لينك التسجيل:

https://register.wyfegypt.com/ #WorldYouthForum

لينك الفيديو:

https://fb.watch/9UAfgZgzul/