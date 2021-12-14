الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«لا تفوت الفرصة».. منتدى شباب العالم يمد فترة التسجيل

جريدة الدستور

نشر منتدى شباب العالم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو ترويجيا للمنتدى حول التسجيل، عقب مده لمدة 3 أيام.

وكان من المقرر إغلاق باب التسجيل غدا الأربعاء إلا أن المنتدى قرر مده حتى يتثنى للشباب المشاركة.

ودعا المنتدى الشباب قائلا: “لا تفوت الفرصة.. لم يتبق سوى ثلاثة أيام حتى ينتهي التسجيل.. لذا أسرع وقم بالتسجيل الآن”.

ونشر المنتدى لينك التسجيل:

https://register.wyfegypt.com/ #WorldYouthForum

لينك الفيديو:
https://fb.watch/9UAfgZgzul/

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

حبس 2 من دفاع كريم الهواري بتهمة انتحال صفة عضو نيابة فى حادث «الشيخ زايد»

سريع.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب والموظفين والمسافرين 2022

كأس العرب.. نتيجة مسحة كورونا للاعبي مصر قبل مواجهة تونس

وزير الاتصالات: إطلاق 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية

البيان الختامي للقمة الخليجية: أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج

حوافز جديدة من البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية.. " ٢ "

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟

السعودية: مستعدون للتطبيع مع إسرائيل بشرط تنفيذ مبادرة السلام العربية