«لا تفوت الفرصة».. منتدى شباب العالم يمد فترة التسجيل
نشر منتدى شباب العالم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو ترويجيا للمنتدى حول التسجيل، عقب مده لمدة 3 أيام.
وكان من المقرر إغلاق باب التسجيل غدا الأربعاء إلا أن المنتدى قرر مده حتى يتثنى للشباب المشاركة.
ودعا المنتدى الشباب قائلا: “لا تفوت الفرصة.. لم يتبق سوى ثلاثة أيام حتى ينتهي التسجيل.. لذا أسرع وقم بالتسجيل الآن”.
ونشر المنتدى لينك التسجيل:
https://register.wyfegypt.com/ #WorldYouthForum
لينك الفيديو:
https://fb.watch/9UAfgZgzul/