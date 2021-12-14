الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 2 من دفاع كريم الهواري بتهمة انتحال صفة عضو نيابة فى حادث «الشيخ زايد»

جريدة الدستور

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس محامين اثنين من دفاع كريم الهواري، لاتهامهما بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، التي سجلت الحادث الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب في مدينة الشيخ زايد.

وتنظر محكمة الجنايات أول يناير المقبل أولى جلسات محاكمة كريم الهواري في واقعة الشيخ زايد.


وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمس الاثنين، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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حبس 2 من دفاع كريم الهواري بتهمة انتحال صفة عضو نيابة فى حادث «الشيخ زايد»

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