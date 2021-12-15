الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«تجلس على مقهى لتدخن الشيشة».. أشهر تقاليع الفنانين بحثا عن الشهرة

بديعة مصابني
بديعة مصابني

تتعدد أساليب البحث عن الشهرة، والكثير من الفنانين والفنانات ابتكروا التقاليع والتصرفات الغريبة بحثا عن الشهرة، ومن أشهر التقاليع الفنية ندوة زينب صدقي الأدبية التي كانت تقيمها عام 1931، وكانت الصحف قد نشرت تصريحا للوزير حلمي عيسى يقول فيه إن كل الفنانات على درجة كبيرة من الجهل، وأرادت زينب صدقي أن تثبت خطأه في الرأي فقررت إقامة ندوة أسبوعية تدعو إليها كبار الأدباء والصحفيين.

وفي هذه الندوة كانت مشاكل الأدب والفن تطرح للمناقشة وكانت زينب صدقي تشترك بالرأي في هذه المناقشات وكثيرا ما تخرج منتصرة برأيها حتى أن الصحف أطلقت عليها لقب "شكسبيرة الزمالك"، وكانت في ذلك الوقت تقطن في ضاحية الزمالك، ويتردد على ندوتها كبار الكتاب والنقاد مثل العقاد والمازني ومحمد التابعي ومحمد علي حماد وعبد الرحمن نصر، ونجحت هذه الندوات الأسبوعية في الدعاية للفنانة زينب صدقي وثقافتها.

وفي عام 1938 كان اسم أحمد سالم قد لمع وتألق بفضل المناصب الكبيرة التي تولاها، وكان أحمد يمتلك سيارة فاخرة ليس في القاهرة سيارة أخرى من نوعها، وكانت الصحف في ذلك الوقت تهتم اهتماما خاصا بالمجتمع وأنبائه، المجتمع الراقي، كما كانت الصحافة تسميه، واراد أحمد سالم أن يحتل مكان الصدارة في أنباء المجتمع، فقد كان دائما يسعى إلى الشهرة، وكان الطريق الصحراوي إلى الإسكندرية قد افتتح عام 1932 وأقي في منتصفه الريست هاوس، ولكن أحمد لم ين يهتم بانباء الطريق، وكان أحمد سالم قد اعلن عن تنظي رحلة للريست هاوس وقضاء يوم الأحد من كل اسبوع في الصحراء، وامتلئت أعدة المجتمع في الصحف بأنباء احمد سالم ورحلاته وما يحدث فيها.

ومن أغرب التقاليع في دنيا الفن  تلك التقليعة التي ابتكرتها بديعة مصابني وكانت تجلس على أحد المقاهي لتشرب الشيشة في ساعة معينة، وما أسرع ما قلدتها الراقصات وكان المار في شارع عماد الدين في تلك الساعة المعينة يرى عددا كبيرا من الراقصات المعروفات يجلسن على المقاهي ويدخن الشيشة.

بديعة مصابني أحمد سالم زينب صدقى تقاليع الفنانين الشهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

بلاغ جديد من بسمة وهبة ضد أميرة بدر وأحمد سالم

الزمالك يكشف أسباب اختيار عبدالهادي وعزمي لمعاونة كارتيرون

«الصحة»: تسجيل 822 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

بشرى سارة.. «الصحة» تعلن موعد انتهاء الموجة الرابعة من كورونا

تفاصيل التحقيقات مع محاميي كريم الهواري في انتحال صفة عضوي نيابة

حبس 2 من دفاع كريم الهواري بتهمة انتحال صفة عضو نيابة فى حادث «الشيخ زايد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟

السعودية: مستعدون للتطبيع مع إسرائيل بشرط تنفيذ مبادرة السلام العربية