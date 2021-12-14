الإمارات ورومانيا تبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

بحث النائب الأول لرئيس المجلس الاتحادي الإماراتي حمد الرحومي، الثلاثاء، مع نائبة رئيس مجلس الشيوخ الروماني ألينا شتيفانيا غورغيو، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق نحو مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرحومي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر معرض إكسبو 2020 دبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وتعاونهما في العديد من المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والطاقة والابتكار، وحرص القيادة على تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف القطاعات الحيوية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

وتطرق الرحومي إلى نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في إعلاء قيم التسامح والتعايش، وجهودها في مواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم، مؤكدا أهمية دور البرلمانات في التعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية في هذا المجال.

من جانبها، أشادت شتيفانيا بالعلاقات القائمة بين البلدين، مؤكدة أهمية تبادل الزيارات والتنسيق في مختلف القضايا بما يجسد ما وصلت له علاقات الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين من تطور ونمو، كما أكدت أهمية أن تواكب العلاقات البرلمانية العلاقات القائمة بين البلدين.