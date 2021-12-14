الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الموافقة على صرف دفعة جديدة من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

ايمن مختار
ايمن مختار

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 157 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين دفعة شهر نوفمبر 2021، بدون فوائد بإجمالى 900 ألف جنية موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية إن المستفيدين من الدفعة الجديدة 47 شاب وفتاه لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 100 مليون جنيه استفاد منها 12 ألف شاب وفتاة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة إستفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب إحتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 

وقال الدكتور أيمن مختار،إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد ، مضيفًا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

كما أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد القادم الموافق 19 ديسمبر الجاري ولمدة 4 أيام بمراكز ومدن وقري المحافظة. 

أيمن مختار الدقهلية دفعة قروض الخريجين

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